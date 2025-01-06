Обновленные дроны способны работать в агрессивной среде, утверждает аналитик.

Украинские инженеры решили несколько проблем для того, чтобы установить ракетное вооружение на морские дроны Magura V5. Об этом в эфире "Radi NV" рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко.

"Наши инженеры смогли разработать системы, которые компактны прежде всего. И способны вооружить наши беспилотники не только пулеметами, или гранатометами. Но и дальнобойными системами поверхность-воздух. Здесь очень сложная проблема - контейнер с ракетами и любая система наведения при любом маневре беспилотника заливается водой полностью. Это агрессивная среда", - сказал Романенко.

Еще одна задача, которую было необходимо решить, по словам эксперта, заключается в сложности обнаружения цели в таких условиях.

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"Там же радиолокатора нет, надо оптоэлектроникой обнаружить цель при любых погодных условиях, даже при сложных и ночью. Далее там применяется не зенитная, а авиационная ракета - Р-73М. Эти ракеты сейчас нам не нужны в воздушных боях, потому что у них малая дальность. Там дальность воздух-воздух 25 километров. Но для того, чтобы вооружить дрон - этого достаточно", - добавил эксперт.

По словам Романенко, сейчас россияне нервничают, поскольку больше не могут уничтожать наши морские дроны с помощью своих вертолетов. Эксперт отметил:

"А это означает, что сейчас мы имеем господство на море вокруг Крымского полуострова. Потому что россиянам нечем бороться с ними. Не могут использовать вертолеты - это было достаточно эффективное оружие. Они просто из пулеметов, дешево и сердито, расстреливали наши беспилотники".

Морские дроны Magura V5: что надо знать

Накануне украинские надводные дроны Magura V5 сбили российские вертолеты в Черном море. Впрочем, по словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, даже несмотря на опасность враг продолжает использовать авиацию в Черном море, поскольку не имеет альтернатив.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, сейчас украинские морские дроны перешли на другой этап развития. Они стали фактически платформой, которая позволяет устанавливать на него дополнительные средства поражения.

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