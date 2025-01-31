Это уже третий прилет дронов на этот объект.

Беспилотники под утроатаковали район нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде.

Местные тут же сообщили о взрывах на юге Волгорада. В пабликах они рассказывали, что взрыв был в Красноармейском районе. Именно там находится НПЗ "ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка".

Украинский телеграм-канал Supernova даже выожил видео со звуком пролета дрона и последующим взрывом. Видео, вероятно, снято местным жителем, который назвал свой адрес, и примечательно, что он живет в полутора км от огромного НПЗ.

Видео дня

По данным Би-би-си, этот НПЗ занимает территорию в несколько квадратных километров, он окружен промышленной зоной, в которой находятся большая нефтебаза, Волгоградская теплоэлектростанция и несколько других предприятий.

Напомним, в 2024 году как минимум трижды украинские дроны атаковали "ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка".

Утром волгоградский губернатор Андрей Бочаров подтвердил факт налета дронов на НПЗ и утверждал, что на завод упали лишь обломки одного дрона. "В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован", - сообщил Бочаров.

Кроме того, пикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук выложил у себя в Телеграме видео крупного пожара в Москве. По его данным пожар возник на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернишева, где сейчас расположен хостел.

Удары по российским НПЗ

Украинские военные регулярно бъют по НПЗ на территории РФ. Так, 29 января нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ атаковали дроны Главного управления разведки Минобороны. Как сообщают источники УНИАН в ГУР, объект, обеспечивающий деятельность российских оккупационных войск, был атакован около полуночи по местному времени.

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