Окончательные потери врага уточняются.

За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 19 российских оккупантов, сообщило Командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки, 3 января, морские пехотинцы уничтожили 16 оккупантов и хранилище с боеприпасами. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, сейчас подтверждено уничтожение трех российских военных", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага уточняются.

Видео дня

Потери России в войне с Украиной-что известно

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 108 910 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. За прошедшие сутки защитники "минуснули" еще 720 террористов.

В настоящее время Генштаб отчитывается о новогодних прилетах по позициям россиян. Например, стало известно о рекордном "урожае" из мертвых захватчиков в результате удара по базе мобиков в Макеевке.

Кроме того, Генштаб подтвердил успешное поражение скопления российских войск в Чулановке Херсонской области в новогоднюю ночь. Потери противника составили около 500 ранеными и ликвидированными.

3 января появилось видео взрывов в ангаре оккупантов в Сватово. Для этого украинские защитники использовали только один снаряд - остальную работу вместо ВСУ сделала детонация боекомплекта.

Вас также могут заинтересовать новости: