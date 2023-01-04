На украинской территории уничтожено еще несколько танков врага, отметил Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине за сутки возросли на 720 оккупантов.

Теперь общие боевые потери противника в нашем государстве составляют около 108 910 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На нашей земле также ликвидировали еще два танка противника, шесть боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, три беспилотники оперативно-тактического уровня, а также 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Утром 4 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредоточивают усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении и пытаются улучшить свое тактическое положение на Лиманском, Купянском и Авдеевском.

Кроме того, стало известно, что украинские воины за прошедшие сутки отразили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

По состоянию на 3 января общие потери России в Украине были на уровне около 108 тыс. 190 врагов.

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