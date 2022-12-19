Окончательные потери врага уточняются.

За минувшие сутки морские пехотинцы ликвидировали 14 российских оккупантов.

"Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые входят в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, 18 декабря, морские пехотинцы уничтожили 6 оккупантов", - говорится в сообщении Командования морской пехоты.

Также, как отмечается, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в настоящее время подтверждено уничтожение 8 российских военных.

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Окончательные потери врага уточняются.

Потери России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября пообещал, что Россия до конца года потеряет убитыми 100 000 своих военнослужащих.

Также в Генштабе отмечали, что Россия стремительно теряет боевые единицы в своем авиационном парке.

Кроме того, сообщалось о существенных потерях оккупантов на флоте. Черноморский флот потерял немало боевого состава.