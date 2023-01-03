Чтобы уничтожить огромный склад с оружием оккупантов, ВСУ понадобился один снаряд.

Спецподразделение 92-й бригады ВСУ опубликовало кадры работы по месту скопления войск и техники противника в Сватово.

На видео попал момент удара по ангару с оружием российских войск. Во время взрывов на территории склада находились захватчики.

Здание, в котором разместились россияне, было фактически снесено одним сброшенным с дрона снарядом и последующей детонацией боекомплекта.

Видео дня

О взрывах на складе оккупантов в Сватово стало известно днем ранее. Сообщалось, что подвоз российского оружия ВСУ отслеживали в течение недели.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, после "праздничных салютов" значительно пострадала логистика врага на этом участке фронта.

Отдельно Гайдай вспомнил об огневом контроле Вооруженными силами Украины стратегически важной трассы Р-66, которая идет из Белгородской области РФ через Сватово в Кременную и Северодонецк.

Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 107 440 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Украинские военные в отличие от российских преступников наносят высокоточные удары по местам скопления живой силы противника и его техники.

Например, 31 декабря прилет HIMARS пришелся по училищу Макеевки, где накануне разместили сотни мобилизованных. Пропагандисты уже ноют об огромных потерях.

Вместе с тем у провоенного российского общества возникает все больше вопросов к эффективности массированных ударов по украинской энергосистеме.

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