По его словам, Марианна не работает в ГУР.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что его жена Марианна живет сейчас вместе с ним в кабинете.

В интервью "Радио Свобода" Буданов вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения на один из праздников подарил жене бумажный цветок, сделанный из стикеров, ведь настоящие цветы купить не смог, да и "тогда было не до цветов". "Все, на что смог в тот момент", - вспомнил глава ГУР.

Журналистка: Вы романтичный человек?

Буданов: Это жену надо спрашивать (улыбается - УНИАН).

Журналистка: А сейчас у вас есть моменты, время на какие-то такие простые моменты человеческого счастья?

Буданов: Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в офисе. 24 на 7. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас...

При этом он заметил, что его жена не работает в ГУР.

Что еще известно о жене Буданова

Как сообщал УНИАН, супруга главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианна участвовала в первом обмене пленных во время полномасштабного вторжения. Она вошла в "обменную" группу, вместо мужа.

Буданов решил ехать на первый во время полномасштабного вторжения обмен, но из-за стечения обстоятельств не смог, и его подменила жена.

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