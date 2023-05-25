Марианна Буданова уехала на обмен, вместо мужа.

Жена главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианна участвовала в первом обмене пленных во время полномасштабного вторжения. Она вошла в "обменную" группу, вместо мужа.

Как говорится в журнальной статье NV, зная о неизбежности полномасштабного вторжения россиян, Кирилл Буданов перевез на Остров (главное здание ГУР МО Украины - УНИАН) свою жену Марианну.

После того, как президент Зеленский назначил его ответственным за освобождение пленных, Буданов решил ехать на первый во время полномасштабного вторжения обмен, но из-за стечения обстоятельств не смог, и его подменила жена.

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"Если бы россияне узнали, что на обмен приехал руководитель военной разведки Украины или его жена, последствия могли бы быть непредсказуемыми. Но все прошло хорошо, и я выдохнул. Затем обмены поставили на поток", - рассказал заместитель Буданова Дмитрий Усов, руководивший "обменной" группой.

Другие заявления Буданова

В том же интервью Буданов впервые рассказал о серьезном ранении на Донбассе. Всего у него было три ранения, полученные во время спецоперации на Донбассе. Один из них был тяжелым - обломок мины попал под сердце.

Кроме того, стало известно, что в первые часы полномасштабного вторжения РФ в Украину Буданов был на острове - главное здание ГУР. Он всех успокаивал и, как всегда, вел себя крайне уравновешенно.

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