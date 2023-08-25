Глава разведки подтвердил в очередной раз,что "обменный фонд" Украины значительно меньше российского.

Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – сказал Буданов.

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Относительно "обменного фонда" глава ГУР отметил, что он у Украины меньше, чем в России. Точное число пленных оккупантов привести отказался, ссылаясь на государственную тайну.

"У нас его гораздо меньше, чем в Российской Федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать те цифры мы не сможем", – сказал Буданов.

Украинцы в российском плену

Как сообщал УНИАН, по информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения России Украина вернула из плена 2598 украинцев.

В феврале Буданов в интервью "Голосу Америки" заявил, что около 40% тех украинцев, которых Россия удерживает в плену, — гражданские, среди которых есть даже дети.

В мае Лубинец сказал, что, по приблизительным оценкам, Россия незаконно удерживает более 20 тыс. украинских гражданских заложников. Это данные на основании обращений родственников задержанных российскими оккупантами.

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