Аналитик Евгений Дикий оценил, как Украина сможет устоять, если на фронт заберут каждого третьего мужчину из мобилизационного резерва.

Кто поддержит тыл, если каждого третьего мужчину из мобилизационного резерва Украина заберет на войну? Подобным вопросом сейчас задается общество. Однако военный аналитик Евгений Дикий акцентировал, никто не планирует забирать на фронт "всех".

В своем посте в Facebook он пояснил, в Украине есть примерно 16 миллионов мужчин из 32 млн общего населения. "Из них условно треть слишком молодая, треть уже старая, поэтому остается где-то 5-6 миллионов военнообязанных", - уточнил он.

Но, даже из остатка в 5-6 миллионов, не все украинцы пригодны к армии по состоянию здоровья. Если условно вычесть еще половину, останется примерно 3 миллиона мужчин "для войны".

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"Из которых надо мобилизовать от полумиллиона до миллиона, то есть максимум каждого третьего, а то и каждого шестого", - пояснил Дикий.

Из соответствующих расчетов следует, что даже из этой немногочисленной группы мобилизационного резерва, на фронт одновременную будут забирать даже не половину. Не исключено, что на протяжении всего времени войны под мобилизацию подпадет каждый, но это будет происходить поочередно. Более того, уже почти гарантировано, что государство определится с предельным сроком службы в военное время.

В то же время "вакантные" рабочие места, которые освободятся в результате мобилизации, государство сможет предоставить женщинами, пенсионерами, тем, кто вообще не мобилизуется. "Так можем уменьшить безработицу среди женщин, и дать немного работы пенсионерам - чем плохо?", - очертил перспективу Дикий.

Украина должна мобилизовать более 500 тысяч человек - так говорит Дикий

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий также высказывал мнение, что мобилизовать еще 500 тысяч человек на войну, может оказаться недостаточно. Ранее именно о такой цифре упоминал президент Зеленский. Но Дикий говорит, что в этой статистике надо ориентироваться на то, сколько мужчин мобилизует Россия.

Он напомнил, что в течение 2023 года Россия набрала в ряды армии полмиллионом контрактников, осенью 2022-го года призвала 450 тысяч человек и сейчас, в 2024 году, враг продолжает мобилизацию.

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