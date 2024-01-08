Он отметил, что если мобилизовать всех нардепов, мы получим от силы один неполный батальон, и взамен полностью ликвидируем в стране законодательную власть.

Идея относительно мобилизации народных депутатов и чиновников является абсолютно вредительской для государства. Такое мнение высказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Он отметил, что во время войны нужно принимать законы, необходимые для ведения этой войны.

"Кто-то должен регулярно продлять военное положение, принимать военный бюджет, в конце концов решать, кто подлежит мобилизации, а кто нет... Так вот, этот "кто-то" - это именно Верховная Рада, извините за констатацию очевидного. Никто другой этого делать не может и не имеет права. И если мобилизовать всех нардепов, мы получим от силы один батальон, да и то неполного состава – и взамен полностью ликвидируем в стране законодательную власть. Бинго!".

А если мобилизовать еще всех госслужащих, отметил военный, то это приведет к уничтожению еще и исполнительной власти.

"И от государства остается разве что воюющая армия, без всякой другой институции. Ну а армия без государства – это разве что повстанцы, без надежного тыла и обеспечения...", - отметил эксперт.

Мобилизация в Украине

Ранее военный Богдан Климчук высказал мнение, что мобилизация таких инфлюенсеров как Сергей Стерненко, Сергей Притула, Тарас Чмут, Юрий Бутусов или Игорь Лаченков была бы хорошим примером для подражания.

Ранее военнослужащий ВСУ Игорь Луценко объяснил, почему инженеров нельзя отправлять на передовую. По его словам, в Украине инженерные профессии теряют свою ценность, а найти нормальных специалистов, которые помнят что-то после института и развивались как специалисты, очень сложно.

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