Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно мобилизовать примерно 500 тысяч человек. Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий считает, что этого даже мало.
"Смотрим на масштаб мобилизации у врагов, и "зеркалим", если не точное количество, то по крайней мере порядок величин должен быть прежним. В течение 2023-го армия РФ пополнилась полумиллионом контрактников, к тому осенью 2022-го они набрали 450 тысяч мобиков. Набор в России продолжается", – отметил эксперт в своем Facebook.
Он отметил, что полмиллиона мобилизованных для ВСУ – этого даже мало, потому что россиян больше, чем нас.
"Россиян все равно больше нас. То есть сколько бы мы ни мобилизовали, мы все равно закончимся раньше них - очень распространено заблуждение. Этот аргумент, который выглядит логичным и неотразимым, на самом деле выстроен на ложном предположении. Он имел смысл, если бы за каждого убитого врага мы теряли по одному своему бойцу. Зато реально наши потери значительно меньше вражеских", – подытожил Дикий.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее Евгений Дикий заявил, что мобилизация не сработает, если украинцы не поймут, что это нужно не армии, а самому тыловому обществу.
Позже он указал, что мобилизация нужна не ВСУ или власти, а украинцам, потому что альтернатива – полная оккупация Украины армией Российской Федерации.