Евгений Дикий напомнил, что россиян больше, чем нас.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно мобилизовать примерно 500 тысяч человек. Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий считает, что этого даже мало.

"Смотрим на масштаб мобилизации у врагов, и "зеркалим", если не точное количество, то по крайней мере порядок величин должен быть прежним. В течение 2023-го армия РФ пополнилась полумиллионом контрактников, к тому осенью 2022-го они набрали 450 тысяч мобиков. Набор в России продолжается", – отметил эксперт в своем Facebook.

Он отметил, что полмиллиона мобилизованных для ВСУ – этого даже мало, потому что россиян больше, чем нас.

Видео дня

"Россиян все равно больше нас. То есть сколько бы мы ни мобилизовали, мы все равно закончимся раньше них - очень распространено заблуждение. Этот аргумент, который выглядит логичным и неотразимым, на самом деле выстроен на ложном предположении. Он имел смысл, если бы за каждого убитого врага мы теряли по одному своему бойцу. Зато реально наши потери значительно меньше вражеских", – подытожил Дикий.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее Евгений Дикий заявил, что мобилизация не сработает, если украинцы не поймут, что это нужно не армии, а самому тыловому обществу.

Позже он указал, что мобилизация нужна не ВСУ или власти, а украинцам, потому что альтернатива – полная оккупация Украины армией Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: