В парламенте отмечают, что одобрена пока правительственная версия со "всеми нормами", а "все обещанные изменения" должны зайти правками ко второму чтению.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения (№10379).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что за это решение проголосовали 254 народных депутата.

Правительственным законопроектом, согласно опубликованному на сайте парламента тексту, в частности предлагается установить, что нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. - 85 тыс. грн).

Видео дня

Если же такие действия были совершены в условиях особого периода, то они влекут за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц от девяти тысяч до двенадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (153 тыс. - 204 тыс. грн).

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета - влечет за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8 тыс. 500 - 17 тыс. грн).

Среди прочего, предлагается установить, что лица, нарушившие законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила воинского учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток.

Железняк отметил, что поскольку вопрос пока прошел только в первом чтении, а не в целом, то "по факту одобрена сейчас правительственная версия со всеми нормами". "Она имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете", - пояснил он.

Очевидно, речь идет, в частности, и о норме из законопроекта, согласно которой отказ от прохождения медицинского осмотра наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет, о которой ранее депутаты уже отмечали, что она будет снята.

Законопроект №10379 - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце декабря в ВР был зарегистрирован правительственный законопроект №10379, который предусматривает внесение изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения.

В нем говорится о том, что за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в частности, отказ от прохождения медицинского осмотра) в особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее норма о наказании именно за отказ от прохождения медосмотра отсутствовала.

5 апреля народный депутат Максим Бужанский отметил, что норма о наказании за отказ от прохождения медосмотра будет убрана из законопроекта. По его словам, в качестве наказания речь будет идти об очень большом административном штрафе, но не о лишении свободы.

8 апреля Бужанский рассказал, какие законодательные изменения планируют принять относительно нарушения правил воинского учета. По его словам, правоохранительный комитет парламента рекомендует Раде принять норму, согласно которой за нарушение правил воинского учета рассматривается штраф от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн, а за повторное нарушение или же нарушение в особый период - от 17 тыс. до 22 тыс. 500 грн.

Кроме того, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации: в мирное время грозит штраф - от 5 тыс. 100 до 8 тыс. 500 грн для граждан и от 17 тыс. до 34 тыс. грн для должностных и юридических лиц, а в военное время - от 17 тыс. до 22 тыс. 500 грн и от 34 тыс. грн до 59 тыс. 500 грн соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: