Всегда важно понимать, зачем преступник нужен Вооруженным силам, отметил полковник запаса.

Мобилизация в Украине сегодня продолжается, и полковник запаса Вооруженных сил нашего государства Олег Жданов высказался о том, стоит ли набирать в ряды наших защитников заключенных.

Военный эксперт сказал изданию "Фокус", что "всегда важно понимать, зачем преступник нужен армии, есть ли у него боевой опыт, насколько тяжелое преступление он совершил". По его словам, с этим необходимо разбираться, чтобы потом не получилось так, что в ряды армии Украины попали насильники, убийцы и рецидивисты, и появились такие же проблемы, как в России.

В Министерстве юстиции поделились, что в прошлом году указом президента Владимира Зеленского помилованы 363 человека, и все они захотели пополнить ряды украинской армии. Журналисты выяснили, что мобилизация в большинстве случаев коснулась осужденных военных, в том числе из скандального батальона "Торнадо".

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"Однако механизм не получил массового применения, и со временем про мобилизацию заключенных забыли, в отличие от российской армии, куда зэков вербовали тысячами", - отмечается в материале.

Напомним, не раз появлялась информация, что бывшие российские заключенные, которые воевали в Украине, после возвращения в РФ совершали страшные преступления. В частности, в середине августа текущего года журналисты узнали, что оккупант изнасиловал 13-летнюю племянницу.

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Нардеп-"слуга народа" Марьяна Безуглая в декабре написала, что в Верховной Раде хотят обязать всех женщин, которые могут служить в армии, встать на воинский учет.

После этого начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заверил, что в нашем государстве нет потребности мобилизовать женщин. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный говорил, что мобилизация 2023 просто должна быть возвращена в те рамки, в которых проходила ранее.

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