Если повестку просто бросили в почтовый ящик, ее можно проигнорировать, отметили в ВСУ.

Продолжается мобилизация в Украине, повестки военнообязанным могут вручать не только сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а и представители территориальных громад, объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-эксплуатационных контор, а также старосты и поселковые головы.

Эти люди могут раздавать повестки военнообязанным, чтобы те, в свою очередь, пришли в свой военкомат (ТЦК и СП) для уточнения данных и прохождения медкомиссии, рассказал руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо во время интервью "РБК-Украина".

Собеседник отметил, что иногда повестки вбрасывают в почтовый ящик, если не смогли лично в руки отдать конкретному человеку. "Если это, например, сознательный гражданин - это его ни к чему не обязывает, но это информирует о том, что ему следует обратиться в свой ТЦК и СП. Выходит, что по каким-то причинам лица, которые должны ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этого человека просто проинформировали", - добавил Фитьо.

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В ВСУ подчеркнули, что такую повестку военнобязанный может "просто проигнорировать", потому что документ нужно было получить лично.

Людей сейчас интересует, с какого возраста мобилизация в Украине, - минимальный возраст составляет 18 лет, а предельный - 60.

В центре мобилизация женщин в Украине 2024

Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая написала, что в Верховной Раде хотят всех женщин, которые могут служить в армии, поставить на воинский учет. По словам народной избранницы, в частности, женщин могут мобилизовать для работы на предприятиях оборонной сферы.

Позже Владимир Фитьо утверждал, что сейчас в нашей стране нет необходимости мобилизовать женщин. После этого президент Владимир Зеленский утверждал, что если Рада и примет законопроект, который предусматривает мобилизацию женщин, то он его не подпишет.

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