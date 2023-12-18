Главнокомандующий ВСУ недоволен увольнением областных военкомов.

Новый проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины пока рано оценивать, а мобилизация в Украине 2023 должна вернуться в те рамки, в которых она работала раньше.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в комментарии журналистам. "Рекрутинг оценивать еще немного рано, а что касается вопросов мобилизации, то ее не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше. Потому что сейчас это, скажем так, проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", - заявил Залужный.

Он подчеркнул, что процесс мобилизации просто нужно вернуть в те рамки, в которых он работал раньше.

Главнокомандующий также высказался о том, как на мобилизации повлияло увольнение областных военкомов. "...это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет", - публикует слова Залужного "Интерфакс-Украина".

Напомним, 11 августа после специального заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором шла речь о результатах проверки военкоматов, президент заявил, что в Украине будут уволены все руководители областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки.

17 августа украинский лидер ввел в действие решение СНБО от 11 числа об увольнении всех областных военкомов. Позже Зеленский заявил, что уволенных военкомов заменят воины, которые реально прошли боевые действия и понимают, как и кого надо отбирать для наших Сил обороны и безопасности.

Мобилизация 2023 в Украине продолжается - что надо знать сейчас

Как сообщал УНИАН, министр обороны Рустем Умеров ожидает большего содействия мобилизационной работе от властей на местах.

Как заявил он на заседании Конгресса местных и региональных властей, органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга.

Также Умеров считает, что власти на местах вместе с Минобороны должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению. "Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", - отметил министр.

Еще одним ключевым направлением работы с местными властями министр назвал строительство фортификационных сооружений: "Это о защите нашей страны".

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал изменения в мобилизации уже в ближайшее время: "Это и привлечение рекрутинговых компаний, и много других вещей. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ". Нардеп Марьяна Безуглая 17 декабря написала, что готовится полная мобилизация в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: