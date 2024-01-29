Военный считает, что призывной возраст нужно снизить до 21 года.

Предельный возраст мобилизации нужно уменьшать - до 21 года. Об этом командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии полковник Игорь Оболенский рассказал в интервью "Украинской правде".

Военный рассказал,что добровольцы, которые идут к ним - в основном из молодежи, с 20-25 лет.

"Их много, но очень бы хотели, чтобы эти ребята были уже женаты, имели детей. Это цвет нации, который нельзя оставлять... У нас еще на предыдущем месте службы была такая шутка: если у тебя нет детей, то ты на передовую не пойдешь. Ребята смеялись, как это так, мы же хотим воевать. Но такие парни и девушки должны иметь хотя бы 2-3 ребенка, чтобы эта нация цветла дальше", - отметил военный.

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Он также добавил, что выступает против женской мобилизации, хотя есть очень много женщин, которые идут добровольно.

По его словам, война – это "дело мужчин и молодых".

"И чем больше сейчас людей почувствует на себе ужас этой войны и ужас этого соседа, тем легче нам будет через 5-10 лет, когда эта молодежь будет строить эту страну. Мы можем только удержать эту войну, что-то изменить на поле боя. А дальше строить будете вы, строить будут другие парни и девушки, которые сейчас в институтах учатся. Но уже с пониманием, что москаль – это враг", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

В Украине предлагается снизить возраст мужчин, подлежащих мобилизации, с 27 до 25 лет. В то же время боец "Бот" из 3 ОШБр заявлял, что 25 лет для армии - это уже "дядя", поэтому снизить предельную норму следует до 22 лет.

Ранее Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко говорил, что мобилизовать нужно людей с 18 лет.

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