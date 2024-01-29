Сейчас акценты сместились в сторону практической составляющей, а также физической тренировки – в связи с увеличением среднего возраста военнослужащих.

Ранее в базовой военной подготовке в Украине бралась за основу подготовка стран-членов НАТО, но сейчас акценты сместились в сторону практики, а также физической тренировки - в связи с увеличением среднего возраста военнослужащих.

Как рассказал командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк и интервью "Радио Свобода", предыдущая 3-месячная программа обучения по стандартам стран НАТО имела целью, чтобы в дальнейшем совместные учения и тренировки проводились по единому протоколу.

Однако учитывая, что сроки подготовки были сокращены, но объемы не уменьшены, внимание было сосредоточено на практической составляющей.

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"Нами был внесен акцент на упражнения по огневой подготовке, упражнения стрельб в ограниченном пространстве, психологические упражнения, которые дают возможность готовить военнослужащего к ведению стрелкового боя. И остальные психологические упражнения, которые дают ему возможность действовать в ограниченном пространстве, в окопе, в блиндаже, и, соответственно, стрессоустойчивость к взрывам, обстрелам и тому подобное", - пояснил военный.

Он также отметил, что до полномасштабного вторжения военнослужащий в среднем – это был молодой контрактник, военнослужащий, прошедший обучение, который сознательно пришел в армию, и который готов к выполнению любых задач. Однако сейчас возраст мобилизованного увеличился, что также повлияло на особенности подготовки.

"На сегодняшний день мы вновь возродили физическую подготовку, причем, как в высших военных учебных заведениях, так и на центрах подготовки. Чтобы за те несколько месяцев человек привык к нагрузкам, необходимо чтобы за ним кто-то смотрел, контролировал его. Есть соответствующие специалисты, мы снова проводим с ними сборные мероприятия, мы их обучаем и учитываем это", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие специалисты в армии сейчас наиболее востребованы, генерал-майор сказал, что это - пехота.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага. Наиболее массовая подготовка в сухопутных войсках - это подготовка пехотинца. Не принижая роли, очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики, кто угодно. Но на сегодняшний день – это пехота".

Подготовка военнослужащих

Ранее Николюк рассказал, что на сегодняшний день с целью поднятия качества и проверки командованием Сухопутных войск уже несколько раз было инициировано проведение соответствующих комиссий, которые определяют степень подготовленности военнослужащих.

Также, по его словам, не все инструкторы, готовящие военнослужащих, имеют боевой опыт. По его словам, было принято решение, что все инструкторы используются в составе мобильных тренировочных групп.

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