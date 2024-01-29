По словам Николюка, было принято решение, что все инструкторы используются в составе мобильных тренировочных групп.

Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заявил, что на сегодняшний день с целью поднятия качества и проверки командованием Сухопутных войск уже несколько раз было инициировано проведение соответствующих комиссий, определяющих степень подготовленности военнослужащих.

"Работа продолжается и есть решение заместителя главнокомандующего до конца месяца опять же доложить реальное положение дел. Но необходимо учитывать, что подготовка инструктора - это не месяц, не два. Если взять полный цикл подготовки, учитывая промежуточные рамки, два года он должен побыть на одной должности. Если мы даже это убираем, то сама лишь подготовка инструктора займет от шести до девяти месяцев. Это непрерывная такая работа, которая должна быть. Те инструкторы, которые есть, они работают, они готовят личный состав, но идет работа по повышению их профессионального уровня: инструктор базового уровня, повышенного уровня и академического уровня. Это уже тот человек, который сам составляет программы, и который работает с сержантским составом", - сказал он в интервью Радио Свобода.

Николюк рассказал, что не все инструкторы с боевым опытом.

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"Мы учитываем это. Каждый инструктор должен иметь боевой опыт, это требование и главнокомандующего, и командующего Сухопутных войск, мы его придерживаемся. Но тот личный состав, который мы набираем на инструктора, он должен пройти определенный период обучения, освоить ту программу, которая в него вложена. Затем, принято такое решение, инструктор готовит личный состав и с этим личным составом он идет выполнять задание. Две-три недели он с ними выполняет боевые задачи, он видит, как подготовил личный состав, реально оценивает их готовность, видит свои недостатки. Затем они возвращаются, проводится совещание, на котором четко каждый момент разбирается. Тем более, что сейчас есть возможность это делать в реальном времени, это стримы, видеонаблюдение, доклады военнослужащих, интервью командиров. В дальнейшем он снова готовит подразделение и еще на несколько недель они идут выполнять задачи. Только потом считается, что он имеет боевой опыт", - пояснил он.

По его словам, было принято решение, что все инструкторы используются в составе мобильных тренировочных групп.

"То есть мы берем инструкторов, например, которые готовят механизированных штурмовиков, мы их отправляем в одну оперативно-тактическую группировку, потом в другую. Имея боевой опыт, они готовят там личный состав, и некоторые опять же привлекаются к выполнению боевых задач", - пояснил Николюк.

Положение дел в ВСУ - заявления Николюка

Николюк утверждает, что на сегодня украинские центры подготовки способны подготовить к службе в Вооруженных силах Украины любое количество личного состава. По его словам, сейчас за границей подготовили около 20% от всех военнослужащих, остальных обучали в Украине.

Он рассказал, что младший командир - это проблема любой армии, ведь этот человек воюет, с личным составом находится на месте выполнения задания, в окопе, в танке. Процесс подготовки личного состава не останавливается.

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