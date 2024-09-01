По словам военного, многие хотят вернуться к семье, к детям, в мирную жизнь.

Большинство украинских военных, противостоящих оккупантам на фронте, устали и нуждаются в отдыхе. Об этом в интервью Суспільному рассказал солдат Михаил с псевдонимом "Маэстро" из Винницкой области.

Он воевал на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и на Запорожском направлении, был сапером. После ранения, лечения и реабилитации "Маэстро" перешел на службу в Винницкий областной ТЦК и СП, где сейчас служит в роте охраны.

"Ребята действительно устали. Многие хотят вернуться к семье, к детям, в мирную жизнь. Будем честными: немного вы погуляли, дайте теперь нашим. Потому что когда постоянно находишься на войне и потом возвращаешься в социум, возвращаешься уже другим человеком. Чем дольше там находишься, тем дольше отходишь. Появляются свои привычки, шутки, традиции, которых не понимают гражданские", - рассказывает военный. Видео дня

Он также рассказал о своем первом боевом опыте. Задачей было заминировать дорогу.

"Когда мы отходили, должен был оттянуть провода питания к нашим позициям. Когда отходили, нас заметил дрон, начал работать миномет. Меня спасли корни: я задыхался, решил забежать в кусты перевести дыхание, после того, как это сделал, услышал прилет. Встал, вышел, добежал до места, где должен был привязать провода, поворачиваю голову и вижу - в шести метрах от окопа прилет. Не боится только дурак, или бессмертный. Страшно бывает всегда и, как подсказывает практика, тот, кто боится - тот живучий. Сначала ты понимаешь, что нам конец", - говорит "Маэстро".

Мобилизация в Украине - последние новости

Верховная Рада поддержала законопроект, которым установила новые правила отсрочки от мобилизации в сентябре 2024 года. Согласно им, отныне военнообязанные, у которых неполнородный брат/сестра погибли или пропали без вести на войне, получают отсрочку от призыва.

Ранее такую отсрочку могли получить только полнородные братья/сестры погибших или пропавших без вести, а тех, у кого погибли неполнородные брат/сестра - мобилизовали.

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