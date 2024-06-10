"Резерв+" лишь является подтверждением того, что гражданин уточнил свои персональные данные в течение 60 дней, говорит представитель Полтавского ТЦК.

Иногда возникают ситуации, когда после обновления своих данных в приложении "Резерв+" человек на улице встречает работников ТЦК и ему все равно выписывают повестку. Это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение, пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Фокус".

По его словам, "Резерв+", так же как выписка из ЦНАПа, является лишь подтверждением того, что гражданин уточнил свои персональные данные в течение 60 дней. Однако есть еще другая норма о внесенных изменениях в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и о правовом режиме военного положения, где говорится, что каждый гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию военнослужащих ТЦК и СП или полицейских.

"То есть, если гражданин даже имеет отсрочку, но у него нет при себе военно-учетных документов (военного билета, или временного удостоверения военнообязанного, или, для призывников, удостоверений о приписке к призывному участку) - это уже правонарушение, это уже штраф. Это уже повестка в ТЦК для вынесения постановления об админправонарушении. И эта норма работает уже, а не через 60 дней", - пояснил Истомин. Видео дня

Кроме того, военный отметил, что проверять такие документы имеют право и работники ТЦК, и полиция.

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Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что по состоянию на 6 июня свои данные в приложении "Резерв+" обновили лишь 15% военнообязанных граждан, это около 1 млн 412 тысяч.

"Загрузили его, к слову, значительно больше людей. Мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но чуть позже. Мы знаем, что сначала были определенные технические вопросы, однако сейчас эта процедура занимает несколько минут. За столько можно уточнить свое место жительства, номер телефона и электронную почту и таким образом выполнить норму закона", - рассказал Лазуткин.

Также Истомин рассказал, что будет, если не обновить данные за 60 дней. По его словам, если военнослужащие ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов выяснят, что гражданин никаким образом не уточнил свои персональные данные, то скорее всего, ему вручат повестку.

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