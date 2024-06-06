По словам Дмитрия Лазуткина, около 18 тысяч украинцев заграницей обновили свои данные через "Резерв+".

Мобилизация в Украине продолжается и сейчас уже 1 млн 412 тысяч украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+", сообщил в эфире телемарафона представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Загрузили его, к слову, значительно больше людей. Мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но чуть позже. Мы знаем, что сначала были определенные технические вопросы, однако сейчас эта процедура занимает несколько минут. За столько можно уточнить свое место жительства, номер телефона и электронную почту и таким образом выполнить норму закона", - рассказал Лазуткин.

Он также добавил, что потенциал людей, которые могут воспользоваться приложением "Резерв+" пока остается большим.

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"Сейчас около 15% уточнили свои данные, есть еще возможность у большого количества людей уточнять свои данные и выполнить свою норму закона", - сказал Лазутикн.

Он также рассказал, что около 18 тысяч украинцев, которые находятся заграницей, обновили свои данные через "Резерв+".

"Преимущественно, это украинцы, проживающие в Польше, Чехии, Германии, Канаде, США. Эти страны являются лидерами. В общем, приложение можно сейчас загрузить по всему миру. Там 157 стран пока доступно", - добавил Лазуткин.

Мобилизация в Украине: последние новости

Накануне Судебно-юридическая газета дала разъяснение, что работники Территориальных центров комплектования на социальной поддержке не могут без полиции задерживать граждан. В то же время полиция без представителей ТЦК не может вручать повестки.

Между тем Politico сообщает, что обновленный законопроект о мобилизационных мероприятиях закрыл лазейку, которая позволяла военнообязанным украинцам с двойным гражданством, в частности США, выезжать из Украины.

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