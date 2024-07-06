'Без посещения ТЦК': в МО рассказали, кто получит автоматическую отсрочку от мобилизации

Функционал для автоматических отсрочек будут реализовывать в ближайшее время, чтобы закрыть самые распространенные кейсы.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что некоторые украинцы получат автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости идти в ТЦК.

По ее словам, новый функционал в приложении Резерв+ реализуют уже в ближайшее время, сообщает Суспільне.

Она сообщила, что речь идет о студентах дневной формы обучения и родителях, имеющих трех и более детей.

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"Одна из функций, которые мы планируем реализовать в Резерв+ - это автоматическая отсрочка. Это одна из самых востребованных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг. Например, студентам дневной формы обучения и родителям трех и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде", - рассказала Черногоренко.

Она добавила, что информация о семейных связях уже содержится в государственном реестре актов гражданского состояния. Однако, в некоторых случаях государство не может получить данные из ЗАГСа сразу, но в большинстве случаев в электронной форме "можно закрыть этот кейс".

Функционал для автоматических отсрочек будут реализовывать в ближайшее время, чтобы закрыть самые распространенные кейсы.

Мобилизация в Украине - последние новости

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала, как могут наказывать уклонистов во время мобилизации и когда могут лишить права управлять автомобилем.

"Если военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание", - пояснила эксперт.

Если в течение 5 дней этого не произошло, человеку должны прислать еще один документ - "требование". "Это уже не рекомендация, а обязательство - прийти в военкомат", - отметила юрист.

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