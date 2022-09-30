Оккупанты пытаются ввести меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

В Хабаровском крае Российской Федерации чиновники установили коррупционные "тарифы" для отсрочки россиян от военной мобилизации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"В Российской Федерации продолжается частичная мобилизация. В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тыс. рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечается, оккупационное командование пытается внедрить меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

"В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения годности к военной службе, их направляют на комплектование подразделений, которые планируется задействовать в районе проведения боевых действий. В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, которые остались работать на оккупированной территории. Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения Росгвардии с целью подавления вероятного сопротивления местного населения", - сказано в сводке.

Мобилизация в РФ 2022 - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

По данным СМИ, в ряды российской армии могут мобилизовать 1,2 миллиона человек.

Западные журналисты узнали, что с начала мобилизации РФ уже покинули более 200 тысяч человек.

В ряде городов были митинги. Самые мощные протесты прошли в столице Дагестана Махачкале. Среди протестующих было больше всего женщин. Российские силовики применили против участников акций слезоточивый газ, были задержаны более сотни человек.

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