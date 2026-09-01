В работе 'Резерв+' могут возникнуть сбои: Минобороны назвало причину

Ситуация стабилизируется в ближайшее время.

Минобороны обновило приложение "Резерв+" – теперь оно доступно всем пользователям iOS и Android. Однако в его работе могут возникнуть сбои. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня утром часть пользователей получила уведомление о необходимости обновления "Резерв+". Обновление уже доступно на iOS и Android", – говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что из-за повышенной нагрузки могут временно возникать сложности с авторизацией или использованием отдельных функций.

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"Если это произошло, подождите немного и повторите попытку. Ситуация стабилизируется в ближайшее время", – добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, в связи со случаями требования в некоторых странах Европейского Союза у граждан Украины военно-учетных документов, в частности данных из приложения "Резерв+", при обращении украинцев за временной защитой на территории ЕС, в Министерстве иностранных дел Украины выступили с разъяснением.

В частности, такая ситуация связана с введением Европейским союзом новых правил получения временной защиты (решение Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года). Поскольку ЕС пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений относительно практического выполнения упомянутого Решения, отдельные национальные органы могут применять новые правила исходя из собственных инструкций. Именно с этим связаны упомянутые ситуации, которые носят временный характер – до предоставления ЕС государствам-членам единых разъяснений относительно введения новых правил.

Как отметили в МИД, такие случаи не носят массовый характер и касаются в основном тех ситуаций, в которых заявители не смогли подтвердить законность выезда из Украины.

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