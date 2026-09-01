Rockstar показала много скриншотов GTA 6 с Джейсоном, Люсией и Вайс-Сити

Еще на скриншотах можно увидеть различные части карты, NPC и даже животных.

Rockstar Games без лишнего шума обновила официальный сайт и добавила множество новых скриншотов долгожданной Grand Theft Auto 6. Изображения доступны в разрешении 4K и позволяют взглянуть на Джейсона и Люсию, возможности кастомизации персонажей и огромный открытый мир.

Особое внимание привлекают новые виды Вайс-Сити. Тропический город наполнен небоскребами, роскошными особняками у воды и оживленными каналами. Rockstar вновь показывает, насколько детально разработчики проработали игровой мир, пишет Vice.

На первом скриншоте Джейсон и Люсия стоят над человеком в сцене, которая, судя по всему, связана с допросом.

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На третьем изображении герои мчатся по Вайс-Сити на кабриолете. Джейсон и Люсия заметно изменили внешность – у персонажей другие прически, одежда и татуировки, что еще раз напоминает о глубокой кастомизации.

Панорамный кадр демонстрирует огромную береговую линию Вайс-Сити в дневное время. В глаза бросаются роскошные высотные здания, мчащиеся по воде катера, вертолеты и детально проработанное тропическое побережье.

Отдельное изображение показывает попытку Джейсона и Люсии скрыться от полиции на мотоцикле по бездорожью. Над ними кружит вертолет, а сама сцена демонстрирует новую механику переключения между персонажами: Джейсон может автоматически управлять мотоциклом, а игрок в это время берет под контроль Люсию и ведет огонь с заднего сиденья.

Большинство скриншотов посвящены Джейсону и Люсии, главным героям игры, однако некоторые также демонстрируют панорамные виды Вайс-Сити, различные части карты, NPC и даже животных.

Накануне Rockstar провела большую презентацию GTA 6, где показали 30 минут игрового процесса. Играть будем за партнеров-преступников Джейсона и Люсию, концептуально вдохновлены историей Бонни и Клайда, а действие развернется в Вайс-Сити.

Глава Take-Two назвал расширенный показ игры на Netflix лишь одной из первых частей масштабной рекламной кампании. По его словам, впереди игроков ждут новые материалы – от дополнительных "закусок" до полноценного "главного блюда" и "десерта".

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость игры составит 3500 грн за базовую версию и 4200 грн за ультимативное издание.

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