'Хочу остаться в России': пленный боец ВСУ заявил о желании перейти на сторону врага

Военнослужащий, попавший в плен к противнику, отказался от обмена и ожидает подписания контракта с армией РФ.

Украинский военнопленный Александр Карин заявил о намерении служить на стороне российских оккупантов. Соответствующее видео с этим мужчиной в соцсети обнародовали пропагандистские медиа.

Он рассказал, что родился в селе Комаровка, недалеко от Нетишина в Хмельницкой области. Последние годы проживал в Борисполе. По словам военнопленного, его родители были родом из Красноярского края РФ. Они умерли, сестры находятся за границей, поэтому теперь у него в Украине нет родственников.

Карин утверждает, что он единственный из группы пленных, кто не захотел участвовать в обмене и не будет подписывать контракт с армией РФ. Известно, что в плен он попал в апреле в Константиновке Донецкой области.

Видео дня

"Назад возвращаться не хочу, какой в этом смысл? Там мозги вынесут и заставят снова воевать против России. А я не хочу, я хочу остаться здесь", – сказал мужчина на видео.

Староста Комаровки Александр Ковба рассказал изданию Vsim.ua, что Карин не является уроженцем села.

"Говорят, что его бабушка когда-то здесь жила, и он приезжал к ней на каникулы. Она умерла более 20 лет назад. Его родители – приезжие из России, жили в Нетешине, имели там четырехкомнатную квартиру. Видимо, приехали на строительство Хмельницкой АЭС. Родственников здесь, в селе, у него нет", – отметил староста.

Жительница села Людмила Сенчук, семья которой проживала по соседству с бабушкой Карина, отмечает, что семья Александра в конце 70-х годов купила в Комаровке дом. Согласно воспоминаниям ее матери, они были этническими русскими.

"На это указывала их речь. Приехали где-то из-за Урала. С дедом и бабушкой жили сын, невестка и четверо детей – этот Александр, брат и две сестры. Потом им дали квартиру в Нетешине, и они туда переехали… Позже их дом в Комаровке сгорел", – говорит Людмила.

Ее мать называла эту семью странной после того, как однажды побывала в их квартире в Нетешине по приглашению матери Александра.

"Мама говорит: "Я захожу в эту квартиру, а у них окна забиты полуметровыми гвоздями". Она спросила, зачем они заколотили окна? Женщина ей ответила: "А они такие неумные, все время вылазят куда-то и убегают". Так что можете себе представить, какая это была семья", – рассказывает Людмила.

К тому, что военнопленный на видео назвал себя уроженцем ее родного села, она относится крайне негативно: "Кто ты нам такой, скажи, ради бога? Вспомни, откуда ты родом, откуда приехал сюда. Там твоя родина и твои корни".

В соцсетях среди местных жителей также разгорелась дискуссия об отношении к такому поступку Карина. Большинство его осуждает, однако есть и такие, которые предполагают, что пленного могли заставить озвучивать необходимые пропагандистам заявления.

В украинский плен попал племянник российского депутата

Силы обороны Украины на Запорожском направлении взяли в плен российского военного Дмитрия Ломакина – уроженца Перми и племянника российского депутата.

Пленный рассказал, что пошел воевать ради денег. Он выразил желание попасть на обмен вместо защитника "Азовстали".

Вас также могут заинтересовать новости: