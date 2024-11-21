Появилась информация, что уже даже с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей мобилизуют молодежь.

Все оккупированные украинские территории россияне рассматривают как мобилизационный ресурс. Только мобилизация там проходит гораздо жестче.

Об этом в Telegram-канале сказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. "Появилась информация, что уже даже с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей мобилизуют молодежь. Давно известно, что из оккупированного Крыма, с Донбасса также отправляют воевать за рашку. В Донецкой и Луганской областях уже и мужчины успели закончиться за это время", - написал он.

"Такова реальность - или мы воюем на своей территории в рядах своей армии, или же идем в армию врага. С "заградотрядами", подвалами и пытками, выполняя роль тупого мяса", - добавил военный.

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Жорин отметил, что на оккупированных территориях "не получится перекрывать дороги ТЦК, записывать блоги-инструкции, как сбежать от мобилизации или вы***баться уклоняющимися видосами".

Ситуация на оккупированных территориях

Если РФ сохранит контроль над оккупированными территориями Украины, они полностью обезлюдятся через несколько десятилетий, рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский.

Он отметил, что оккупированные территории Украины уже переживают острейший демографический кризис: население уменьшилось в несколько раз, рождаемость обвалилась, а смертность растет.

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