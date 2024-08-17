По словам Стефанчука, в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который может быть "правильно применен при правильном менеджменте в Министерстве обороны".

Сейчас Верховная Рада Украины не рассматривает вопрос дальнейшего снижения мобилизационного возраста. Об этом сказал в интервью телеканалу "Мы-Украина" спикер парламента Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что мобилизационный возраст уже снизили до 25 лет. Разговоры по этому вопросу продолжаются по сей день, однако реальных дискуссий о дальнейшем снижении предельного возраста не было.

"Насколько я проинформирован, избегая каких-либо цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам о том, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который может быть правильно применен при правильном менеджменте в Министерстве обороны. Поэтому пока острый вопрос о снижении мобилизационного возраста, по крайней мере в Верховной Раде, не рассматривается", – подчеркнул Стефанчук.

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Мобилизация в Украине: это стоит знать

Несколько дней назад стало известно, что в Волынской области военнообязанным уже присылают повестки по почте. Отмечалось, что такая повестка будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить

Между тем Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения работают над внедрением электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК). Их планируют внедрить через приложение "Резерв+".

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