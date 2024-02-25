Речь идет о законопроект под номером 10379, которым предлагались "драконовские" штрафы на уровне 200 000 грн.

Адвокат уточнила, позволит ли обновленный законопроект о мобилизации забирать имущество у уклонистов включительно с квартирами. Первые страшные слухи пошли в связи с законопроектом 10379.

Об этом в деталях рассказала юрист адвокатского бюро "Пані в законі" Кристина Очкур. Она привела нескольких комментариев взволнованных украинцев.

"Если у людей будут дома отбирать, то тогда и гражданская война будет скоро", - заявил один из них.

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По словам специалиста, казус случился из-за первых версий обновленного законопроекта о мобилизации. В одной из них отдельным пунктом было прописано, что начальник ТЦК уполномочен накладывать арест на имущество уклониста. Но во второй версии закона, проекте 10449, этого нет.

В то же время там говорится о других ограничениях для уклонистов: ТЦК может обратиться в суд, чтобы потребовать арестовать счета, электронные кошельки, карточки украинцев или же забрать водительские права, предупредила Очкур.

Также она уточнила, что еще одну почву слухам об аресте имущество дал законопроект под номером 10379. В нем предусматривались "драконовские" штрафы за уклонение от армии на уровне 200 000 грн.

"Из-за него пошли слухи, потому что люди понимают, что если человек не может заплатить этот штраф, то исполнительная служба может арестовать имущество", - пояснила юрист.

Она напомнила, что законопроект 10379 в конечном итоге не был принят.

Как будут блокировать счета уклонистов - объяснение юриста

Отметим, обновленный законопроект о мобилизации 10449 до сих пор не приняли в Раде. 19 февраля в профильном комитете говорили, что из-за множества правок этот процесс затянется примерно на неделю.

В то же время украинцы обеспокоены темой возможной блокировки счетов как меры наказания для уклонистов. Юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины Владислав Зайцев рассказывал, как на практике Украина может реализовать это ограничение.

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