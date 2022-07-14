С 24 февраля оккупанты применили в Украине по меньшей мере шесть видов кассетных боеприпасов.

Миссия экспертов ОБСЕ подтвердила использование российскими войсками зажигательных и кассетных боеприпасов, фосфорных бомб и термобарического оружия в Украине.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно обнародованного Отчета второй Миссии экспертов ОБСЕ, который фиксирует значительное количество нарушений международного гуманитарного права и международного права в сфере прав человека, военные преступления, преступления против человечности и другие злодеяния, совершенные Российской Федерацией и ее вооруженными силами во время продолжающейся захватнической войны против Украины.

"Миссия подтвердила использование российскими войсками зажигательных и кассетных боеприпасов, фосфорных бомб и термобарического оружия. Эксперты установили, что российские вооруженные силы применили по меньшей мере шесть видов кассетных боеприпасов в атаках, которые привели к сотням жертв среди гражданского населения и повреждениях гражданских объектов, включая дома, больницы и школы, после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года", - отмечают в МИД.

Также Миссия экспертов привлекает внимание к массовым нарушениям оккупационными войсками международного права в сфере прав человека. Некоторые из наиболее серьезных нарушений включают:

целенаправленное убийство мирных жителей, в частности журналистов, правозащитников и местных мэров;

преступную практику создания и использования Вооруженными силами РФ так называемых фильтрационных центров;

масштабные депортации гражданских украинцев в Россию;

различные формы жестокого обращения, включая пытки, причиненные задержанным гражданским лицам и военнопленным;

незаконные задержания, похищения и насильственные исчезновения;

осуждение к смертной казни.

"Документ говорит о том, что события в Буче и Ирпене, которые посетила Миссия, являются вопиющими примерами серьезных нарушений российскими вооруженными силами международного гуманитарного права в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами и являются военными преступлениями", - информируют в МИД.

Сообщается, что Миссия также усматривает признаки организованной деятельности в таких действиях как вывоз российскими оккупационными силами украинского зерна из страны, и считает, что эти действия являются нарушениями международного гуманитарного права и международного права в сфере прав человека, и должны быть надлежащим образом расследованными, виновные привлечены к ответственности, а тем, кто пострадал, возмещены убытки.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала войны российские войска активно используют почти все виды запрещенного оружия. Чаще всего оккупанты прибегают к кассетным боеприпасам, которые запрещены во всем мире из-за того, что их жертвами становится большое количество мирного населения.

Вас также могут заинтересовать новости: