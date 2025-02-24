Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений о гарантиях безопасности и о миротворцах.

Франция готова предоставить гарантии безопасности Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, он отметил, что использование европейских войск в качестве миротворцев не обязательно должно означать, что они будут находиться на линии фронта.

Но они обозначат свое присутствие в Украине в качестве гарантии, отметил он во время встречи с президентом США Дональдом Трампом перед журналистами, пишет Sky News.

Также Макрон сказал, что решимость США вновь вступить в войну "является источником неопределенности" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Трамп же отметил, что война "может закончиться в течение нескольких недель", а также заявил, что Путин разрешит разместить в Украине европейских миротворцев в рамках потенциального мирного соглашения.

Другие заявления Трампа и Макрона в контексте Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп выступил с новыми заявлениями о войне в Украине и полезных ископаемых. Он отметил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую, и в Вашингтоне намерены не допустить такого сценария.

Кроме того, Макрон ответил на скандальные заявления Трампа о "диктатуре" Зеленского. Он заявил, что Зеленский легитимен и является "избранным президентом свободной системы" - в отличие от Путина.

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