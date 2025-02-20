Отправку миротворцев в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности, - Буданов

Глава ГУР МО считает, что на сегодня нет формата, который бы обеспечил защиту Украине, кроме членства в НАТО.

Отправку иностранных войск в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности для нашей страны. Еще ни разу в истории не было случая, когда миротворцы действительно выполнили свою основную задачу.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

"Так можно ли считать это гарантией? Очевидно, под сомнением. Ну давайте скажем так - просто под сомнением", - сказал он.

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Буданов добавил, что на самом деле сложно определить, что такое гарантии безопасности. По его словам, на сегодня нет формата, который бы обеспечил защиту Украине, кроме членства в НАТО.

Руководитель ГУР МО отметил, что даже статус Украины в качестве союзника вне НАТО не гарантирует нашей стране безопасность. Она объяснил, что это касается только обязательств и поддержки от других стран, но не более.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ожидает гарантий безопасности от США, ЕС и Турции. По его словам, Украина никогда не пойдет на компромисс по поводу своей территориальной целостности или суверенитета.

Кроме того, США опросили Европу о гарантиях безопасности Украине. В Reuters отметили, что вопросник состоит из шести пунктов и вопросов.

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