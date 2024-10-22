В частности, речь идет о выборах президента США, сотрудничестве со странами Глобального Юга и о том, удастся ли получить результаты по вопросам энергетики и судоходства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три фактора, которые могут повлиять на РФ для начала мирных переговоров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.

В частности, у президента спросили, готовы ли россияне к переговорам.

Как сказал, Зеленский, во-первых - это зависит от выборов в Соединенных Штатах.

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"Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению. И из этой информации, которую я получал от кандидатов, это позитив от моих с ними встреч. Я считаю, что они не будут ждать до января: они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", - сказал Зеленский.

Во-вторых - это связано с вопросом энергетики и со свободным судоходством.

"Также, если нам удастся получить результат по этим двум пунктам, это также будет сигнал, готова ли Россия заканчивать войну", - сказал Зеленский.

В-третьих, речь идет о работе Украины с некоторыми странами Глобального Юга.

"Мы ее проводим. Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня поехал в Турцию. Завтра Рустем Умеров и Андрей Ермак поедут в другую страну Глобального Юга", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что Курская операция Украины на всех оказала большое влияние.

"Особенно на игроков Глобального Юга. Для них это, конечно, такой серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России - что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории РФ", - сообщил Зеленский.

Переговоры с РФ - подробности

Все чаще говорят о закулисных мирных переговорах о прекращении войны в Украине. В то же время кандидат на пост президента США Камала Харрис жестко отреагировала на предложения о сдаче территорий Украины в обмен на мир.

По данным Forbes, Кремль уже разработал планы на случай прекращения огня в таких деталях, с которыми Запад не может сравниться.

В то же время, по информации Financial Times, Киев ведет закрытые переговоры о мирном соглашении с Россией.

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