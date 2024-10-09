Эксперт рассказал о том, к чему могут привести переговоры о прекращении огня в Украине, на основе грузинского опыта.

В течение последних недель все чаще говорят о закулисных мирных переговорах по прекращению войны в Украине, заявляет журналист и соавтор двух книг о новой холодной войне и российско-китайской оси Мелик Кайлан в колонке издания Forbes.

По его словам, для союзников картина выглядит мрачной, поскольку Россия продолжает неустанно проводить штурмы позиций украинской армии на востоке страны, уничтожать целые города и убивать мирных жителей, в то время как Вооруженные силы Украины остаются недоукомплектованными:

"Не в последнюю очередь из-за того, что западные партнеры, такие как Америка и Германия, не оказали достаточной своевременной поддержки".

Эксперт в геополитике также добавил, что в результате "промедления" украинских союзников, электросистема была практически полностью разрушена, что вынуждает население бежать за границу. В материале указано, что предполагаемое прекращение огня позволяет России сохранить оккупированную территорию в обмен на соглашение Москвы на вступление Украины в НАТО.

Согласно договорному праву, НАТО не принимает новых членов, которые находятся в состоянии конфликта, даже если он был "заморожен". В результате вступление в Североатлантический альянс, по словам Кайлана, займет время, и Россия "не будет стоять на месте". Эксперт считает, что, даже если предположить, что Украина вступит в НАТО, то отсутствуют какие-либо гарантии того, что члены Альяна, если их призовут, будут активно участвовать в прямой военной конфронтации с Россией.

"И что произойдет, если Трамп станет президентом? К сожалению, как бы вы на это ни посмотрели, существует реальная возможность того, что любой компромисс сейчас просто приведет к большим проблемам в будущем", - добавляет эксперт.

Кайлан считает, что Кремль разработал планы на случай прекращения огня в таких деталях, с которыми Запад не может сравниться. Он предложил взглянуть на показательный опыт Грузии — когда россияне вторглись в Грузию в 2008 году, они укрепили свою власть над Южной Осетией и Абхазией. Тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили, видя слабую решимости Запада, объявил об одностороннем прекращении огня и отступил с линии фронта.

СМИ пишет, что условия мира, предложенные Москвой Тбилиси и переданные тогдашним президентом Франции Николя Саркози, были "настолько односторонними, что Саакашвили отказался от них", заявив, что против его начнется государственный переворо, если он примет эти "условия". Глава Кремля Владимир Путин потребовал тогда, чтобы Грузия навсегда оставила Южную Осетию и Абхазию, а Саакашвили, помимо прочего, ушел в отставку. Вместо этого Москва ограничилась оккупацией этих регионов и выводом войск из других мест.

Журналист отмечает, что текущий план Кремля касаемо войны в Украине выглядит примерно так — президента Украины Владимира Зеленского заставляют уступить оккупированные территории в обмен на обещания вступить в НАТО; к тому времени, когда НАТО начинает действовать, "ультранационалистические элементы армии восстают и устраивают переворот против Зеленского за то, что он отдал Донбасс и Крым"; Запад решительно возражает, тем самым отталкивая от себя лидеров военных путчистов; Путин начинает массово использовать пропаганду в украинских СМИ о вероломстве Запада, о мучительно медленной и недостаточной поддержке Украины Западом.

Другие новости о возможных переговорах с РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Камала Харрис исключила возможность переговоров с Путиным без Украины.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что: "О, он может закончить это в первый же день". Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", - подчеркнула Харрис.

Кроме того, Киев ведет закрытые переговоры о мирном соглашении с Россией. FT пророчит потерю территорий. Журналисты сообщают, что, если раньше была решимость, что армия оккупантов покинет территорию Украину, то сейчас западные союзники неохотно признают, что нужно урегулировать конфликт путем переговоров.

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