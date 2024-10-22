Не вставал вопрос о возможном увольнении министра обороны, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не собирался увольнять руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.

В частности, президент опроверг информацию о якобы намерениях уволить Буданова. "Я не собирался это делать", - заявил украинский лидер.

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Лидер нашей страны подчеркнул, что "не собирался менять Буданова":

"Информация эта ходила, да. По Умерову (глава Минобороны Украины Рустем Умеров, - Ред.) не было тоже такого вопроса".

Важные новости Украины - что сообщалось

Ранее в сети распространялась информация, что якобы в Украине несколько чиновников и парламентариев выступают за то, чтобы Кирилла Буданова сняли с должности главы Главного управления разведки Минобороны. Стоит отметить, что он стал руководителем ГУР МО в начале августа 2020 года. В феврале этого года Буданов получил звание "Герой Украины".

Напомним, в конце сентября СМИ писали, что Рустем Умеров уволил двух заместителей руководителя ГУР, и еще в списке "на выход" находились 20 генералов.

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