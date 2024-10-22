Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не собирался увольнять руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.
В частности, президент опроверг информацию о якобы намерениях уволить Буданова. "Я не собирался это делать", - заявил украинский лидер.
Лидер нашей страны подчеркнул, что "не собирался менять Буданова":
"Информация эта ходила, да. По Умерову (глава Минобороны Украины Рустем Умеров, - Ред.) не было тоже такого вопроса".
Важные новости Украины - что сообщалось
Ранее в сети распространялась информация, что якобы в Украине несколько чиновников и парламентариев выступают за то, чтобы Кирилла Буданова сняли с должности главы Главного управления разведки Минобороны. Стоит отметить, что он стал руководителем ГУР МО в начале августа 2020 года. В феврале этого года Буданов получил звание "Герой Украины".
Напомним, в конце сентября СМИ писали, что Рустем Умеров уволил двух заместителей руководителя ГУР, и еще в списке "на выход" находились 20 генералов.