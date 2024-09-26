Кандидат в президенты США считает предложения о нейтралитете Украины и сдачу больших частей территории капитуляцией, а не миром.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис, которая баллотируется на пост президента, жестко отреагировала на предложения о сдаче значительной территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, произошло это во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским объявления заявлений для прессы в Белом доме.

Харрис напомнила, что на первом Саммите мира в Швейцарии она сказала Зеленскому, что США разделяют видение Украины относительно окончания войны. В частности, по ее словам, это должно учитывать волю народа Украины и принципы Устава ООН.

"Мы должны работать с международным сообществом для обеспечения справедливого и длительного мира. И я сказала там мировым лидерам, что ничего о прекращении войны не может решаться без Украины", – отметила Харрис.

В то же время, хотя Харрис не назвала конкретных имен, она четко объяснила, как относится к последним предложениям кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его команды.

"Однако, я откровенно делюсь с вами господин президент (Зеленский, – ред.), что есть кое-кто в моей стране, кто, вместо этого, заставили бы Украину отказаться от больших частей суверенной территории Украины, которые бы требовали, чтобы Украина согласилась на нейтральность, которые бы требовали, чтобы Украина отказалась от отношений безопасности с другими странами. Эти предложения являются такими же как и у Путина. И давайте будем четкими: это не предложения для мира. Вместо этого, это предложения для капитуляции, которые являются опасными и неприемлемыми", – подчеркнула Харрис.

Она заверила, что продолжит сотрудничать с Зеленским для обеспечения победы Украины в войне, и чтобы наша страна осталась свободным, демократическим и независимым государством.

В частности, Харрис отметила, что ее поддержка народа Украины непоколебима. Она напомнила, что ранее уже шесть раз встречалась с Зеленским и свою позицию не изменила.

"Я буду продолжать выступать на стороне Украины и я буду работать над тем, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне", – заверила Харрис.

Вице-президент добавила, что США должны продолжать выполнять давнюю роль глобального лидера для безопасности, защиты и процветания.

"Мы должны выступать на стороне наших союзников и наших партнеров. Мы должны защищать наши демократические ценности и противодействовать агрессорам", - сказала Харрис.

Она добавила, что США должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. И каждый из этих принципов находится под угрозой в Украине. Именно поэтому, по словам вице-президента США, борьба Украины имеет значение для людей в Америке.

Харрис отметила, что украинский народ мужественно защищает свои дома и Родину, свою свободу и демократию против жестокого диктатора Владимира Путина.

"Агрессия Путина – это не только атака на народ Украины. Это также атака на фундаментальные принципы, такие как суверенитет и территориальная целостность. Международные правила и нормы не являются абстрактным понятием. Они обеспечивают порядок и стабильность в нашем мире. Они поддерживают американскую безопасность и процветание. И когда им где-то угрожают, им угрожают везде", – подчеркнула американская чиновница.

Она отметила, что если позволять таким агрессорам, как Путин, захватывать безнаказанно земли стран, они будут продолжать это делать.

"И Путин мог обратить свой взгляд на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО. Мы также знаем, что другие потенциальные агрессоры во всем мире наблюдают, чтобы увидеть, что произойдет в Украине. Если Путину позволят победить, они станут смелее. И история напоминает нам очень четко, что Соединенные Штаты не могут и не должны изолироваться от остального мира", – сказала Харрис.

Вице-президента подчеркнула, что США поддерживают Украину не из милосердия, а из-за стратегического интереса.

"Мы продолжим оказывать помощь по безопасности, в которой нуждается Украина для достижения успеха на поле боя", – добавила Харрис.

Новость дополняется...