В издании считают, что текущие события похожи на то, что происходило в 2014 году.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже почти три года. Несмотря на огромные потери с обеих сторон, Киев и Москва не собираются сдаваться. Это говорит о том, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий, пишет Foreign Policy.

В издании напомнили, что в 2014 году союзники Украины рассчитывали на то, что войны с Россией удастся избежать. Печально известные "Минские соглашения" привели к тому, что российский диктатор Владимир Путин решил вторгнуться в Украину в 2022 году.

Сегодняшней дипломатии придется принять истину. Она заключается в том, что Россия остается политически стабильной и военно-упорной, несмотря на признаки экономических трудностей и военной усталости, подчеркнули в издании.

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В связи с этим президент США Дональд Трамп, который обещал как можно скорее закончить войну в Украине, сталкивается с целым рядом проблем. Одна из них заключается в том, что Киев не обязательно будет выполнять его приказы, так как у Украины есть свои вооруженные силы, своя оборонная промышленность и помощь европейских стран.

Тем не менее главным препятствием на пути к успешным переговорам является сама Россия, считают в издании. Дело в том, что Путину удалось затянуть войну дольше, чем ожидали многие. Тот факт, что РФ удалось выжить в таких обстоятельствах, убедило его в том, что вторжение в Украину имеет смысл.

Переговоры о завершении войны в Украине под руководством США являются хорошей идеей, заявили в издании. Тем не менее американским переговорщикам стоит учесть, что решение Путина вторгнуться в Украину в 2022 году все же ослабило Россию. Это признает и российская элита.

Кроме того, Путину не удастся завоевать Украину, уверены в издании. Украина все еще контролирует около 80% своей территории, несмотря на то, что Россия продолжает захватывать украинские земли.

Украина ослабла из-за войны, но у нее нет никаких причин и желания сдаваться, подчеркнули в издании. Украинским политическим и социальным структурам удалось выдержать невероятное давление.

В издании резюмировали, что суверенитет Украины будет под угрозой, пока Путин управляет Россией. Никакие переговоры не заставят диктатора отказаться от своих целей.

Вместо полного завершения войны переговоры должны иметь более скромную цель - снизить интенсивность боевых действий. Чтобы добиться этого, США нужно оказать давление на Россию.

Мирные переговоры - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна уже готова к встречам с представителями США для переговоров. Также он отметил, что Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более чем 2 гигаватта электричества для Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с Зеленским на этой неделе. Также президент США подтвердил визит своего спецпредставителя Кита Келлогга в Украину.

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