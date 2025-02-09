Бжезинский подчеркнул, что вместе Запад гораздо сильнее России.

Запад способен сокрушить российскую военную машину и заставить главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Для этого необходимо воспользоваться стратегией в духе Холодной войны.

Об этом заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО, эксперт по внешней политике и военным вопросам, Ян Бжезинский в интервью The Sun.

По его словам, Россию можно остановить, если Запад в полной мере использует свое экономическое и военное превосходство. Он считает, что вместо переговоров следует сосредоточиться на том, чтобы подавить способность Кремля продолжать войну против Украины.

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"Я считаю, что россияне будут продолжать войну и будут иметь возможность продвигаться вперед довольно долго. Я действительно считаю, что Россию можно победить в этой войне. И это не значит, что нужно бежать в Россию и просить о сделке, чтобы закончить войну. Нужно вникнуть в советский менталитет", - подчеркнул Бжезинский.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО добавил, что для того, чтобы приблизить наступление переломного момента, Западу нужно применить ту же тактику, которая помогла подавить СССР. Среди таких мер - усиление военной поддержки Украины, ужесточение экономического давления на РФ и запуск агрессивной информационной кампании, направленной на политическую элиту Москвы.

Бжезинский объяснил, что главная цель состоит в том, чтобы Путину пришлось сосредоточиться на проблемах внутри своей страны. Он уверен, что это заставит российского диктатора отказаться от своих экспансионистских амбиций.

Сейчас история повторяется, поэтому только возвращение к тактике Холодной войны может окончательно "поставить Путина на колени", заявил экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО.

Бжезинский также рассказал журналистам, что расходы на оборону стран НАТО уже в десять раз превышают ежегодный военный бюджет России, который оценивается в 120-150 миллиардов долларов. По его словам, Запад пока не смог применить все свои силы, чтобы завершить войну на условиях Украины.

"Нам еще предстоит нанести настоящий удар по российской экономике. Мы можем это сделать. Мы этого не сделали, и это позволяет российской военной машине двигаться вперед", - сказал он.

Бжезинский заверил, что более агрессивный подход, включая перекрытие доступа к западным финансовым системам и сокращение энергетических доходов РФ, поможет нанести сокрушительный удар по Москве. Кроме того, эксперт уверен, что Западу стоит подорвать авторитет Путина внутри России путем привлечения российского народа.

Помимо этого Бжезинский добавил, что Украина должна стать членом Альянса, чтобы страна получила долгосрочные гарантии безопасности:

"Это, вероятно, единственное, что убедит Путина в том, что Украина больше не находится в серой зоне, уязвимой для его амбиций".

Даже в случае подписания мирного соглашения прочный мир между Россией и Украиной вряд ли сохранится на протяжении многих поколений, отметил эксперт. Он подчеркнул, что жестокость российского вторжения нанесла слишком глубокие раны, чтобы залечить их в ближайшем будущем.

"Это следствие той дикости и кровавой расправы, которую россияне устроили над украинцами", - сказал Бжезинский.

По словам эксперта, Украине будет трудно иметь мирные отношения с РФ, пока Путин находится у власти. Он заявил, что лучшим сценарием может стать длительная, но стабильная конфронтация - подобно Холодной войне.

НАТО и Россия - важные новости

Ранее в Business Insider сообщили, что война в Украине лучше подготовила Россию к нападению на НАТО. Журналисты подчеркнули, что гибель сотен тысяч российских солдат для Кремля является незначительной потерей.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намекал, что Россия может напасть на Альянс, как на Украину, и призвал готовиться. Он отметил, что страны Европы должны "не проявлять слабости" к РФ.

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