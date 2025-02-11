По словам президента, Украина готова к переговорам на многих уровнях.

Украина уже готова к встречам с представителями Соединенных Штатов Америки, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в Telegram.

"Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов - в ближайшее время переговоры. На многих уровнях", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более чем 2 гигаватта электричества для Украины.

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По словам Зеленского, наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта, а также сдерживать рост цен на электричество для людей.

"И даже относительно специальных экономических проектов с нашими партнерами - с Соединенными Штатами, с президентом Трампом - относительно специальных ресурсов Украины, добычи и переработки, Украина теперь сможет говорить более уверенно, имея в будущем дополнительный и значительный источник электричества", - отметил глава государства.

Что известно о контактах между Украиной и США

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украину прибудет министр финансов США Скот Бессент, сообщил президент США Дональд Трамп. В СМИ он, что он приедет для проведения начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

О предстоящем визите Бессента в Украину сообщало и издание Bloomberg. Отмечалось, что министр станет первым представителем команды Трампа, который посетит Украину.

Примечательно, что визит Бессента состоится всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной о доступе к ресурсам в обмен на помощь в ее защите от российского вторжения.

В то же время, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог может посетить Украину уже на следующей неделе - 20 февраля.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе.

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