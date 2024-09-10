Осень, на которую все прогнозировали вторую попытку мирного саммита по Украине, наступила. И вдруг практически одновременно посыпались заявления и события.

Одновременно из нескольких источников появилась информация, что канцлер Германии, третьей экономики мира и первой - Европы, намерен в ближайшее время посадить Украину и Россию за стол переговоров. Любым способом заставить Украину принять территориальные потери, лишь бы Шольц смог стать "канцлером мира" (что для него будет весомым фактором на фоне резкого роста популярности ультраправых). Да, возможно, итальянская La Repubblica - не самый объективный источник по Германии, однако аналогичные тезисы поступают из других источников, в том числе собственно от Шольца лично. Одновременная резкая активизация Индии и Китая: Си призывает "создать благоприятные условия для политического урегулирования". 10-11 сентября в Москве будет индийский премьер "для обсуждения возможных послевоенных мирных инициатив". 11-12 сентября на встречу БРИКС в Петербург приедет китайский глава МИД. Вероятно, также с тезисами о мирных договоренностях и их условиях. Синхронно и Орбан, внезапно обедневший на 5-30% спецльготы от "Лукойла", которые позволяли ему держать рейтинг внутри страны, сделал свою заявку. Он, мол, "возобновит свою мирную миссию" - это будет какое-то "заметное мероприятие". И тоже на сентябрь. Одновременно со всем этим, российская пропагандистская сеть массово вновь запустила тезис "мир любой ценой и поскорее", но в новой вариации: "Это будет уникальный шанс и для Украины, и для России выскочить из воронки смертей, разрушений и деградации, из военной ловушки, в которую попали обе страны. Все проблемы, "измены" и "потери лица" на самом деле вторичны по сравнению с возможностью остановить войну. Остановить поток смертей, разрушений и страданий. И если остановка этого потока станет главным приоритетом для власти обеих воюющих стран, то и другие проблемы и спорные вопросы могут быть быстро решены". Здесь имеем еще и вариацию кремлевских вбросов еще стамбульских времен 2022 года: серии "виноваты обе стороны", "обе стороны страдают одинаково и теряют людей" и другую откровенную ложь (хотя, стоит признать, агрессор, благодаря СБУ, ГУР МОУ и другим спецподразделениям, теперь действительно "также тяжело страдает": особенно НПЗ, склады боеприпасов, военные аэродромы и приграничные области). И тут же Лавров обнародует тот самый реальный план гарантированной победы России, о котором я неоднократно говорил: уничтожить Украину медленно, без войны, зато надежно. Это в смысле: развалить нас изнутри через требование особых "прав для русскоязычных" и "квот для защитников прав русскоязычных". Прямая речь Лаврова не оставляет сомнений, что именно этот сценарий Кремль счел теперь оптимальным для уничтожения Украины. И попытается нагнуть на его выполнение наших союзников. За исключением, пожалуй, разве стран Балтии и Польши, возможно, еще стран Скандинавии - то есть, соседей РФ, которые с такой ползучей аннексией сталкивались сами.

России нужна Украина без украинцев. Неукраинская Украина. Зачистить языковой и исторический суверенитет, тогда государственный суверенитет через избирательные квоты для "защитников русскоязычных". А тогда территория просто упадет перезревшим плодом обратно в "подбрюшье Москвы".

И вот этот момент будет самым сложным в переговорах - устоять перед кажущимися вполне "гуманитарными" и "цивилизованными" требованиями и убедить союзников, что там не пахнет ни цивилизацией, ни гуманитарностью.

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Между прочим, прямо сейчас апробация сценария происходит в Грузии. Если пророссийская партия получит подтверждение мандата на практически единоличную власть, тогда подтвердит русский как второй государственный и определенный пакет лоббируемых Кремлем законов (в частности относительно инвестиций из России, прав на скупку недвижимости и земли россиянами), а тогда Россия провернет финт с "возвращением Абхазии и Южной Осетии как автономий обратно в состав Грузии"... В таком случае Путин убедится, что сценарий реален.

И тогда его попытаются навязать Украине: русский язык, права российских бизнесов и денег, квоту для пророссийских партий во всех выборных органах - минимум в 30-40%. А за это можно и оккупированные территории вернуть Украине. Конечно, с особыми правами территорий и органов самоуправления. И с признанием прав "новых переселенцев". И, соответственно, с признанием двойного гражданства с Россией, как минимум, в отношении этих "переселенцев". И с особыми (для российского бизнеса и бюджетных вложений) экономическими зонами.

Тогда даже особой демилитаризации не понадобится от Украины требовать. Лет через 10-20 такая Украина тихо ляжет под Москву что с оружием, что без. Добровольно и с радостью.

Остается надеяться, что союзники смогут четко увидеть эту перспективу и понять ее категорическую неприемлемость уже для себя, а не только для Украины. И нас не будут склонять к принятию подобных условий.

Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций