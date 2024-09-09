По словам дипломата, РФ просто хотела, "чтобы к людям относились по-человечески".

Россия никогда не стремилась завоевывать территории других государств. Об этом по итогам участия в заседании Стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, Россия никогда не стремилась завоевывать территории других государств.

"Мы чужой земли никогда не хотели, мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требуют международные права, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств, и как того требует, прежде всего, Устав Организации объединенных наций", - сказал Лавров. Видео дня

В то же время он раскритиковал предложенную президентом Украины формулу мира. По его словам, "многочисленные идеи, которые плавают вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что надо прекратить боевые действия и выполнить международные права, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины".

"Международные права не только об этом. Во-первых, территориальная целостность гарантированно обеспечивается тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на соответствующей территории. Это решение Генеральной ассамблеи единогласно. То, что неонацисты в Киеве после госпереворота не представляли никого, в восточной части Украины, в Новороссии, да и в Крыму, само собой, по моему мнению, доказывать нельзя. Но главное другое: то что Устав ООН требует уважать права человека, любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. В этом корень конфликта в Украине", - резюмировал Лавров.

Сергей Лавров - последние заявления

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ "не клюнет" на формулу мира президент Украины Владимира Зеленского. По его словам, страна-оккупант хочет переговоров "без ультиматумов".

Ранее Лавров высказался о возможности мирных переговоров относительно войны РФ против Украины. Как сказал дипломат, "после того, как начались нападения на Курскую область - даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области - ни о каких переговорах не может быть и речи".

Вас также могут заинтересовать новости: