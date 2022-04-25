Все наконец поверили в то, что Украина может победить РФ, отметил советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что мир в конце концов понял, кем является президент России Владимир Путин и что "выиграть эту войну возможно только украинской победой".

Об этом он сказал на брифинге.

"Количество и качество внешнеполитических контактов, которые сейчас происходят вокруг Украины, визиты американских чиновников в Киев, встреча министров обороны более 40 стран мира, которая запланирована в Германии, показывает, что мир в конце концов понял, кто такой Путин. И понял, что выиграть эту войну возможно только украинской победой, в которую, наконец, все поверили. А мы с вами знали об этом с самого первого дня", - подчеркнул Арестович.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром вторглись в Украину.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Донецкой области и заблокировал город Мариуполь.

25 апреля Алексей Арестович сообщил, что в городе оккупанты нарушают как могут приказ собственного главнокомандующего - Владимира Путина - не штурмовать завод "Азовсталь", на территории которого находятся украинские военные и мирные жители.

Почти весь мир высказался против широкомасштабной агрессии России против Украины, ряд государств ввели против РФ новые санкции.

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