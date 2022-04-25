Враг, в частности, обстреливает "Азовсталь" из танков, отметил советник руководителя Офиса президента.

В Мариуполе Донецкой области противник нарушает как может приказ собственного главнокомандующего - президента России Владимира Путина - не штурмовать завод "Азовсталь".

В городе враг продолжает атаковать район обороны украинских сил - завод "Азовсталь", используя артиллерию, авиацию, ведет огонь из танков и пытается продвигаться туда штурмовыми группами, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

"...нарушает как может приказ собственного главнокомандующего - президента Российской Федерации Владимира Путина, что, скажем так, деликатно, лишний раз показывает, с кем мы воюем - цензурные слова трудно подобрать", - сказал он.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Донецкой области и заблокировал Мариуполь.

Позже стало известно, что на заводе "Азовсталь" находятся мирные жители и украинские военные. Враг использовал против людей различные виды вооружения.

21 апреля Владимир Путин встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и объявил о решении отменить штурм "Азовстали".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что враги могут применить против защитников "Азовстали" и мирных людей химическое оружие.

По официальным данным, в Мариуполе уже погибли более 20 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: