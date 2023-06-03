Украинские защитники поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и РСЗО россиян.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 2 июня, нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2-по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Кроме того, как говорится в утреннем сводке Генштаба, за указанный период украинские защитники уничтожили 15 крылатых ракет и 17 иранских ударных БпЛА.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

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Российские оккупанты же нанесли 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершили 91 обстрел из реактивных систем залпового огня. Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Генштабе добавили, что для восполнения потерь в живой силе враг разными способами продолжает агитировать собственное население к прохождению военной службы. В частности, в городе Зоринск Алтайского края, представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Их уговаривают подписать контракт на 3-5 месяцев военной службы.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение суток российские оккупанты совершили 15 атак на этих направлениях.

Ориентировочные потери врага составляют 208 910 человек. За минувшие сутки силы обороны уничтожили еще 540 российских оккупантов.

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