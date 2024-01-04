Несмотря на потери, враг продолжает совершать безуспешные атаки с целью оккупации территорий.

За прошедшие сутки, 3 января, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 58 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, на Купянском направлении ВСУ отбили три атаки захватчиков в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Бахмутском направлении враг наступал возле Богдановки и Андреевки Донецкой области. Отражены четыре атаки. Также продолжают бои на Авдеевском направлении. Наши войска сдерживают врага, который хочет окружить Авдеевку.

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"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там вчера она отбили 14 атак. На Запорожском направлении было спокойнее-возле Работиного Запорожской области отбили одну атаку.

На Херсонском направлении украинские войска продолжают расширение плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг пытается выбить наших защитников с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 9 штурмовых действий, но все они были отбиты.

Война в Украине-последние новости

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что для более скорого окончания войны нужно, чтобы на диктатора Владимира Путина давили не только, в частности, западные государства.

Политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко добавил, что для освобождение оккупированных территорий и выхода на границы 1991 года Украине понадобится такое количество снарядов, которое сопоставимо с запасами стран-членов НАТО и их партнеров вместе взятых.

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