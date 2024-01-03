Украинские воины на левобережье бьют, в частности, по огневым позициям противникам и его тылам.

За минувшие сутки потери России в Украине на левобережье были серьезные - украинские защитники уничтожили дорогостоящую технику противника, среди которой два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3" и радиолокационная станция "Ястреб-АМ", стоимость которых составляет сотни миллионов долларов.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины. Говорится, что на левобережье враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций. В частности, в течение суток противник совершил девять бесполезных штурмов. В то же время украинские защитники продолжают расширение плацдарма и удерживают занятые позиции, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

"Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - отмечается в сообщении. В частности, есть подтверждение, что за минувшие сутки на левом берегу ликвидировано 16 оккупантов. Пущено на лом разведывательный БПЛА Zala, пять ударных дронов "Ланцет", пушку, два миномета, четыре единицы автомобильной техники.

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"В воздух взлетел" полевой пункт боепоставки и три важных комплекса противника. Это две зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3" - установки ПВО Сухопутных войск средней дальности. Также уничтожена радиолокационная станция "Ястреб-АМ", которой очень гордятся российские захватчики.

Кроме того, подчеркивается, что в течение боевых суток (с 7:00 до 7:00) противник нанес четыре авиационных удара с применением ракеты неустановленного типа в направлении Николаевщины, крылатой ракеты Х-59 в направлении Криворожья и восемь управляемых авиабомб в направлении Красного Маяка на Херсонщине. Во время ночной атаки ударными дронами на юге уничтожено БПЛА типа Shahed-136/131 на Кировоградщине.

"Враг увеличил количество применений FPV-дронов - их зафиксировано 16. Сбросил с БПЛА других модификаций 21 осколочный боеприпас - ими враг атаковал населенные пункты правобережья Херсонщины и Николаевщины", - говорится в сообщении.

По данным Сил обороны юга, сейчас в Черном море находятся пять боевых кораблей вражеского флота, еще один - в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Важные новости о боевых потерях врага на сегодня в Украине

Напомним, накануне Силы обороны юга Украины сообщили об увеличении количества штурмовых действий противника - в частности, за сутки ВСУ отразили на левобережье 19 штурмов.

Стоит отметить, что Россия несет колоссальные потери на украинской земле. Общие потери врага на 3 января текущего года составляют примерно 361 500 оккупантов.

Справка УНИАН. ЗРК "Бук-М3" - установки ПВО сухопутных войск средней дальности, предназначены для борьбы с аэродинамическими целями, которые способны маневрировать, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневой, так и радиоэлектронной. Стоимость каждой единицы - более 200 млн долларов.

Радиолокационная станция "Ястреб-АМ", стоимость которой около 250 млн долларов, способна отслеживать траекторию ракет в автоматическом режиме и вычислять точные координаты позиций артиллерии противника. Утром 2 января российские СМИ сообщали, что "Ястреб-АВ" получили подразделения оккупационных войск. По некоторым данным, испытания этой установки завершились в конце 2021-начале 2022-го.

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