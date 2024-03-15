Плотная облачность, штормовой ветер и дожди затрудняют действия врага, поэтому он хаотично обстреливает населенные пункты правобережья.

На левом берегу Днепра Херсонской области ВСУ отминусовали несколько десятков российских захватчиков и военную технику.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра. За прошедшие сутки он решился на один штурм без поддержки бронетехники. Понеся потери, противник отошел на исходные позиции.

В свою очередь, Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 35 оккупантов, пушку, два миномета, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", камеру видеонаблюдения и 5 единиц автомобильной техники. Также пущена на металлолом станция радиоэлектронной борьбы и лодка противника.

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"Уничтожен еще один полевой пункт боеснабжения", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты ведут аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны различных модификаций с поражающими элементами. Не прекращая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины, враг применил 30 FPV-дронов и сбросил с БПЛА различных модификаций 17 осколочных боеприпасов.

Отмечается, что погода существенно влияет на способы и интенсивность ведения всех видов боевых действий. Плотная облачность, штормовой ветер и дожди значительно затрудняют ведение разведки, наведение и мобильность артросчетов, в результате чего, враг хаотично обстреливает населенные пункты правобережья. В частности, за минувшие сутки зафиксировано 15 вражеских обстрелов по 8 населенным пунктам. По Херсону оккупанты ударили 8 раз. Обстреляны Михайловка, Понятовка, Красный маяк, Дудчаны, Берислав, Выровка и Новоберислав на Херсонщине. Акватория Очаковской громады на Николаевщине.

В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов повреждены многоэтажные дома, частные дома, магазины, заведения питания, музей, гаражное помещение автотранспортного предприятия, маршрутные автобусы, коммунальная техника и гражданские автомобили.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, чему способствуют погодные условия. Ракетоносители более трех недель не покидают пункты базирования.

Ситуация на левом берегу Херсонской области - последние новости

На левобережье Днепра Херсонской области за предыдущие боевые сутки российские захватчики смогли совершить два штурма. За это же время получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 42 оккупанта, четыре лодки, два разведывательных БпЛА типа Supercam и Zala, единицу автомобильной техники и квадроцикл противника, уничтожен наблюдательный пункт.

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