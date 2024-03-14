Плотная облачность, штормовой ветер и дожди не способствуют разведке и мобильности артросчетов.

На левобережье Днепра Херсонской области российские захватчики не оставляют намерений "зачистить" позиции украинских защитников, но штурмы осуществляются без поддержки бронетехники.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, несмотря на ухудшение погодных условий, в этой операционной зоне продолжается контрбатарейная борьба.

"Враг не оставляет намерение выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. За прошедшие сутки смог совершить два штурма. Группами - до отделения, без поддержки бронетехники, противник пытается зачистить наши плацдармы более трех недель. Но наши позиции стали оставаться за нами, а враг с потерями отступает до следующих попыток", - отмечают в ВСУ.

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Говорится, что Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 42 оккупанта, четыре лодки, два разведывательных БпЛА типа Supercam и Zala, единицу автомобильной техники и квадроцикл противника. Также уничтожен наблюдательный пункт.

В то же время вражеские войска не прекращают аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны разных типов.

"Но и здесь погода существенно повлияла на интенсивность всех видов боевых действий. Плотная облачность, штормовой ветер и дожди не способствуют ни разведке, ни наведению, ни мобильности артросчетов", - рассказали в Силах обороны.

Тем не менее, в течение боевых суток враг не прекращал террор мирного населения прифронтовых регионов Херсонщины: зафиксировано 37 FPV-дронов и 15 сбросов 29 осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций.

Также оккупационные войска четыре раза обстреляли из артиллерии Херсон. Дважды ударили по Бериславу и Садовому. Кроме того, под огнем были Качкаровка, Белозерка, Антоновка, Понятовка, Тягинка, Ивановка, Николаевка на Херсонщине, Очаков и Куцурубская община на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов повреждено промышленное предприятие, около десятка многоэтажек, три частных дома, линия газопровода, автотранспортное предприятие и автомобильная техника.

По словам военных, сейчас на море шторм. Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют уже двое суток подряд. Ракетоносители россиян из пунктов базирования не выходили.

Потери России на юге Украины - последние новости

За прошедшие боевые сутки на левобережье Херсонщины российская армия три раза прибегла к штурмовым действиям, но понесла потери и отошла. В течение суток украинские военные получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 41 оккупанта, пушку, 10 единиц автомобильной техники, пять лодок. Также было уничтожено четыре наблюдательных пункта противника.

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