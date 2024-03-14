На левобережье Днепра Херсонской области российские захватчики не оставляют намерений "зачистить" позиции украинских защитников, но штурмы осуществляются без поддержки бронетехники.
Как сообщают Силы обороны юга Украины, несмотря на ухудшение погодных условий, в этой операционной зоне продолжается контрбатарейная борьба.
"Враг не оставляет намерение выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. За прошедшие сутки смог совершить два штурма. Группами - до отделения, без поддержки бронетехники, противник пытается зачистить наши плацдармы более трех недель. Но наши позиции стали оставаться за нами, а враг с потерями отступает до следующих попыток", - отмечают в ВСУ.
Говорится, что Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 42 оккупанта, четыре лодки, два разведывательных БпЛА типа Supercam и Zala, единицу автомобильной техники и квадроцикл противника. Также уничтожен наблюдательный пункт.
В то же время вражеские войска не прекращают аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны разных типов.
"Но и здесь погода существенно повлияла на интенсивность всех видов боевых действий. Плотная облачность, штормовой ветер и дожди не способствуют ни разведке, ни наведению, ни мобильности артросчетов", - рассказали в Силах обороны.
Тем не менее, в течение боевых суток враг не прекращал террор мирного населения прифронтовых регионов Херсонщины: зафиксировано 37 FPV-дронов и 15 сбросов 29 осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций.
Также оккупационные войска четыре раза обстреляли из артиллерии Херсон. Дважды ударили по Бериславу и Садовому. Кроме того, под огнем были Качкаровка, Белозерка, Антоновка, Понятовка, Тягинка, Ивановка, Николаевка на Херсонщине, Очаков и Куцурубская община на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов повреждено промышленное предприятие, около десятка многоэтажек, три частных дома, линия газопровода, автотранспортное предприятие и автомобильная техника.
По словам военных, сейчас на море шторм. Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют уже двое суток подряд. Ракетоносители россиян из пунктов базирования не выходили.
Потери России на юге Украины - последние новости
За прошедшие боевые сутки на левобережье Херсонщины российская армия три раза прибегла к штурмовым действиям, но понесла потери и отошла. В течение суток украинские военные получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 41 оккупанта, пушку, 10 единиц автомобильной техники, пять лодок. Также было уничтожено четыре наблюдательных пункта противника.