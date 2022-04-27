По словам министра обороны, Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас, а реализация договоренностей с партнерами требует времени.

Впереди Украину ждут несколько трудных недель из-за нападения России.

Об этом говорится в обращении министра обороны Украины Алексея Резникова, опубликованном на его странице в Facebook.

Чиновник отметил, что в целом коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается, помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни понадобится вся наша устойчивость и чрезвычайное единство.

"В то же время я хочу, чтобы у всех нас были правильные ожидания. Впереди - несколько чрезвычайно трудных недель. Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас", - сказал Резников.

Министр отметил, что вчера, 26 апреля, на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча представителей оборонных ведомств более 40 стран - не только стран ЕС и НАТО - приняли участие государства Африки, Ближнего Востока и Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это настоящая коалиция, цель которой не просто сдержать Кремль, а победить российскую тиранию, обеспечить цивилизованному миру возможность выиграть эту войну", - подчеркнул Резников.

По его словам, рассмотрены три блока вопросов, которые касаются краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочного видения - как усилить нашу оборону, учитывая стратегические вызовы.

Резников сообщил, что создана консультативная группа по вопросам обороны Украины, действующая на постоянной основе и в рамках которой раз в месяц мы будем "сверять часы" с партнерами, что позволит оптимизировать и ускорить важные процессы по получению оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

"Например, когда будет принято решение о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по 3-4 пушки, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион", - рассказал министр обороны Украины.

Он подчеркнул, что "произошли тектонические сдвиги на уровне философии". По его словам, долгое время "мы убеждали партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО".

"Переход на западные калибры и технику - это стратегическое решение, которое наконец принято. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155-мм", - подчеркнул Резников. По его словам, постепенно это обеспечит полную совместимость украинской армии с армиями стран НАТО, что станет значительным усилением восточного фланга Альянса.

"Не буду скрывать - еще три месяца назад это задание считалось почти невозможным. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось", - сказал он.

Резников отметил, что на встрече речь шла не только о поставках оружия и боеприпасов. "Мы много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах", - добавил он.

Министр отметил, что Украина заинтересована получать для быстрого усиления армии технику и вооружение советских образцов. "И будем это делать, пока будет существовать такая возможность. Но качественные сдвиги уже произошли", - добавил он.

По словам главы Минобороны, наши воины уже некоторое время осваивают западное оружие.

"Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабируемые и распространены даже на те образцы вооружений и техники, о предоставлении которых в Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы", - отметил Алексей Резников.

Он рассказал, как наши артиллеристы, которые тренировались на САУ калибра 155-мм на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела. "А потом помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, которая управляет этой САУ. Что произвело соответствующее впечатление. Ведь у наших воинов за плечами опыт войны, реальных боев, где цена ошибки - жизнь", - добавил министр.

Резников считает, что собрание на базе Рамштайн приведет к действительно историческим изменениям, которые в ближайшие недели-месяцы будут материализованы.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал 5 вещей, которые сейчас нужны Украине. Среди них санкции против России, поддержка украинской экономики и евроинтеграционных стремлений Украины.

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